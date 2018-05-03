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Elazığ merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı 

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 13:39 | Son Güncelleme

 ELAZIĞ merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, 12 kişi gözaltına alındı.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, 12 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY ile bağlantısı olan kişiler hakkında başlatılan çalışma kapsamında, aralarında doktor ve öğretmenlerin de olduğu 12 kişi tespit edildi. Polis ekipleri, Elazığ merkezli Bursa, Mersin, Kahramanmaraş ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında doktor, öğretmen, öğrenci ve esnafın da bulunduğu toplam 12 kişi gözaltına alındı. Diğer illerden Elazığ'a getirilen şüpheliler, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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