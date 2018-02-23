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Elazığ merkezli 6 ilde insan tacirlerine operasyon: 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 14:13 | Son Güncelleme

Elazığ merkezli 6 ilde insan tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Elazığ merkezli 6 ilde insan tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polisin yaptığı çalışmada çok sayıda şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için Elazığ merkezli Van, Ağrı, Bitlis, Bingöl ve Malatya’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 13 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler ifadesi alınmak üzere Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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