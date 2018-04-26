HABER

Elazığ merkezli FETÖ operasyonu: 19 gözaltı 

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 15:35 | Son Güncelleme

ELAZIĞ merkezli 16 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ merkezli 16 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.
Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmaların ardından operasyon düzenledi. Elazığ merkezli olarak 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Diğer illerdeki şüpheliler de Elazığ'a getirildi. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Abdullah Gül'e adaylık teklifi yapıldı!Abdullah Gül'e adaylık teklifi yapıldı!
HDP kararını verdi: Demirtaş aday, sıfır barajHDP kararını verdi: Demirtaş aday, sıfır baraj
Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısıAvrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Polisten kaçarken tekvandocuya yakalandı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Polisten kaçarken tekvandocuya yakalandı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.