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Elazığ merkezli FETÖ operasyonunda 2 astsubay tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 13:29 | Son Güncelleme

ELAZIĞ merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 2'si, tutuklandı.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 2'si, tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ankesörlü ardışık telefon aracılığıyla haberleştikleri belirlenen 19 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elazığ merkezli Ankara, Balıkesir, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Kırıkkale, İstanbul, İzmir, Erzurum, Antalya, Sakarya ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 17'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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