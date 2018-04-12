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Elazığ Valisi'nin ismini kullanarak dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 13:58 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de, iş insanı M.İ.'yi arayıp, Elazığ Valisi olduğu yalanını söyleyerek, engellilere yardım bahanesiyle 30 bin lira dolandıran 5 kişi yakalandı.

Elazığ Valisi'nin ismini kullanarak dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'de, iş insanı M.İ.'yi arayıp, Elazığ Valisi olduğu yalanını söyleyerek, engellilere yardım bahanesiyle 30 bin lira dolandıran 5 kişi yakalandı. Telefon dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şüpheliler, tutuklanırken, 1 kişinin arandığı belirtildi.
Kırıkkale'de, dolandırıcılık şebekesi üyesi 6 kişi, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın ismini kullanarak, iş insanı M.İ.'ye ulaştı. Telefonla M.İ.'yi arayıp, Elazığ Valisi olduğu yalanını söyleyen dolandırıcı, ihtiyaç sahibi engelli aileler için tekerlekli sandalye kampanyası başlattıkları bahanesiyle 30 bin lira istedi. İş insanı M.İ., kendisine verilen hesap numarasına istenilen parayı yatırdı. Daha sonra kendisini arayan kişilere ulaşamayan M.İ., durumdan şüphelenerek, polise başvurdu. M.İ., polislere, kendisini telefonla arayan kişinin, "Bu kampanyaya sizi de dahil etmek istiyoruz. Toplumsal dayanışmada, sizlerin de katkısı olsun. En kısa sürede de sizlerin çayını içmeye geleceğim" dediğini anlattı.
Şikayet üzerine araştırma başlatan polis ekipleri, yatırılan paranın, Kırıkkale’deki banka şubesinin hesabında olduğunu belirledi. Hesabı inceleyen ekipler, 6 kişilik şebeke tarafından nitelikli dolandırıcılık yapıldığını belirledi. Barış G., Emin D., Emre Y., Ali Y. ve Rıdvan B. isimli şüpheliler, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Barış G. ve Emin D., cezaevine konulmak üzere Elazığ’a götürülürken, Emre Y., Ali Y. ve Rıdvan B. ise Kırıkkale’nin Keskin Cezaevi'ne gönderildi. Olayın firari şüphelisi Güner Y.’nin aranmasına devam edildiği belirtildi.

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Elazığ Valisi'nin ismini kullanarak dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandıElazığ Valisi'nin ismini kullanarak dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandıElazığ Valisi'nin ismini kullanarak dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandıElazığ Valisi'nin ismini kullanarak dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandı

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