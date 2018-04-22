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Elazığ’da 12 ve 5 yıl hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 15:27 | Son Güncelleme

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada yağma suçundan 12 yıl, yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası olan 2 şüpheli yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ polisi de mala karşı işlenen suçlar başta olmak üzere asayiş suçlarından aranma kaydı olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada yağma suçundan 12 yıl, yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası olan 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ polisi de mala karşı işlenen suçlar başta olmak üzere asayiş suçlarından aranma kaydı olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri arama kaydı bulunan 2 şüpheliyi tespit ederek operasyon yaptı. Operasyon da biri yağma suçundan 12 yıl, diğeri yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli de yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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