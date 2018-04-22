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Elazığ’da 2 ayrı trafik kazası: 13 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 22:11 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Elazığ’da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 13 kişi yaralandı. Kazalardan biri güvenlik kamerasına yansıdı.
İlk kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Naim Ahmet idaresindeki 23 BM 450 plakalı kamyonet ile Sezer Karataş yönetimindeki 23 LN 261 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, UMKE, AFAD ve İtfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sıkışan bir yaralı AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.
İkinci kaza ise, merkez Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BP 119 plakalı otomobil ile 06 PHP 01 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis her iki kaza ile ilgili inceleme yaptı.

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