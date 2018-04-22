Elazığ’da 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol güzergahlarında kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında Elazığ-Bingöl yolu uygulama noktasında durdurulan bir otobüste arama yapıldı. Arama da bagaj kısmına gizlenmiş vaziyette 250 karton içerisinde 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Polis, 1 şüpheliyi gözaltına alındı