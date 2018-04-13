Elazığ’da 273 güvenlik görevlisine eğitim

Elazığ’da risk analizi değerlendirmesi kapsamında 273 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şubesi ekiplerinin, Başbakanlık genelgesi doğrultusunda 15 kamu binasında risk analizi değerlendirmesi yaparak özel güvenlik görevlilerine eğitim verdiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, toplamda 273 özel güvenlikçiye duyarlılıklarını artırmak, korumuş oldukları kamu binalarının içi, giriş kısmı ve çevresine yönelik gelişebilecek tüm riskleri dikkate alarak başta kamera sistemleri olmak üzere her türlü teknik donanımı daha etkin biçimde kullanma becerisi kazandırmak, meydana gelebilecek olaylara karşı özel güvenlik uygulamalarında mevzuata uygun olarak iş ve işlemlerin nasıl yürütüleceği hakkında bilgilendirme yapılarak eğitim verildiği aktarıldı.

Kent genelinde bulunan bütün kamu binalarında aynı çalışmanın yapılacağı kaydedildi.