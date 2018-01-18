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Elazığ’da 280 tüp kobra yılanı zehiri ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 18.01.2018 19:15 | Son Güncelleme 12 saat önce

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da polisin düzenlediği operasyonda 280 tüp kobra yılanı zehiri ele geçirdi, 2 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirip, Hilalkent Mahallesi'nde 23 plakalı bir aracı takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından durdurulan araçta yapılan aramada, 280 tüp kobra yılanı zehiri ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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