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Elazığ’da 3 ayrı trafik kazası: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 22:55 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.İlk kaza, merkez Sürsürü Mahallesi Elazığ Caddesinde meydana geldi.

Elazığ’da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
İlk kaza, merkez Sürsürü Mahallesi Elazığ Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AK 445 plakalı hafif ticari araç ile 23 FS 476 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı.
İkinci kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. A.D idaresindeki 40 DT 276 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Üçüncü kaza ise Kovancılar ilçesi Kuşçu köyü yakınlarında oldu.K.K. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.
Kazalarda yaralanan 8 kişi olay yerlerine sevk edilen ambulanslara kentteki hastanelere kaldırıldı.

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