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Elazığ'da 5 DEAŞ şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 15:59 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişi, adliyeye sevk edildi. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan çalışma kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları suçlamasıyla Suriye uyruklu 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğüne götürülen 5 şüpheli, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevkedildi.

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