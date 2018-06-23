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Elazığ'da 500 kilo kaçak sakatat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2018 16:14 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da jandarmanın yol kontrolünde bir otomobilin bagajında 500 kilo kaçak sakatat ele geçirildi.

Elazığ'da 500 kilo kaçak sakatat ele geçirildi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da jandarmanın yol kontrolünde bir otomobilin bagajında 500 kilo kaçak sakatat ele geçirildi.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malatya yolu Gözeli Öksüzuşağı köyünde yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, bagajda 500 kilo kaçak sakatat ele geçirildi.
Veteriner sağlık raporu ve faturası olmadığı tespit edilen sakatatların sahibine İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından bin 500 lira para cezası kesildi.

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