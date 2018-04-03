HABER

Elazığ'da 60 miyon liralık vurguna 2'nci operasyon: 11 gözaltı 

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 13:03 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, hayali üretim yaparak devleti 60 milyon lira zarara uğrattıkları iddia edilen şebekeye yönelik düzenlenen 2'nci operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Daha önceki operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 20'si tutuklanmıştı.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, hayali üretim yaparak devleti 60 milyon lira zarara uğrattıkları iddia edilen şebekeye yönelik düzenlenen 2'nci operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Daha önceki operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 20'si tutuklanmıştı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Şubat'ta Maden ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarını hayali üretim dolandırıcılığı ile zarara uğratan kişilere yönelik Elazığ merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Mersin, Antalya, Balıkesir, Şırnak ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 20'si tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonu derinleştiren polis ekipleri, yine Elazığ merkezli İstanbul, Ankara, Kütahya, Batman, Antalya ve Gaziantep illerinde belirlenen adreslere yönelik olarak ikinci bir operasyon daha gerçekleştirdi. Opeasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Elazığ'a getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Esad rejimi Türk vakfını vurdu!Esad rejimi Türk vakfını vurdu!
Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyorTek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor
Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtıÇocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yer: Adana! Haberi alan yüzlerce köylü oraya geldi

Yer: Adana! Haberi alan yüzlerce köylü oraya geldi

Hırsızlar 11 bin km uzaktan gelmiş: Türkiye'yi seçtik çünkü...

Hırsızlar 11 bin km uzaktan gelmiş: Türkiye'yi seçtik çünkü...

İstanbul'da gece kulübü savaşları: Gültepeli iki ayrı grup...

İstanbul'da gece kulübü savaşları: Gültepeli iki ayrı grup...

Mide bulandıran olay! 18 kişinin yaşadığı evde cinsel istismar dehşeti

Mide bulandıran olay! 18 kişinin yaşadığı evde cinsel istismar dehşeti

2 ay önce evlenen genç adamın feci ölümü

2 ay önce evlenen genç adamın feci ölümü

Taksi şoförü ile turistlerin taksi ücreti gerginliği kamerada

Taksi şoförü ile turistlerin taksi ücreti gerginliği kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.