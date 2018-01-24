Elazığ'da Afgan uyruklu 16 kaçak yakalandı

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde; merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler Yenice Köyü Yolçatı mevkiinde yapılan devriye görevi kapsamında 16 Afganistan uyruklu mülteci yakalandı.
Elazığ Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Karakoçan İlçesi Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Yenice Köyü Yolçatı mevkiinde ihbar üzerine adli kolluk devriyesi görevlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Adli kolluk devriyesince ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen (16) Afganistan uyruklu şahıs yakalanmıştır. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve kaymakamlığa olay ile ilgili bilgi verilerek idari işlemlere başlanılmış olup, işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Elazığ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceklerdir" denildi.
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