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Elazığ’da araç yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 20:22 | Son Güncelleme

Elazığ’da motor kısmından alev alan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi 8.

Elazığ’da araç yangını

Elazığ’da motor kısmından alev alan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi 8. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BE 893 plakalı otomobil sürücüsünün kontağı çevirmesiyle motor kısmından dumanlar çıkarak yanmaya başladı.Çevredekiler durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler,yangını söndürdü.
Motor bölümü yanan araç kullanılamaz hale geldi.

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