Elazığ’da aranan 2 şüpheli yakalandı

Elazığ’da çocukların korunmasına yönelik yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye genelindeki çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması kapsamında Elazığ’da da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldı. Çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması ve güvenli bir eğitim öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amaçlanan uygulama eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Elazığ kent merkezi ve ilçelerde, 71 okul çevresinde, 81 okul servis aracı, 492 hususi araç, 30 park-bahçe, 176 umuma açık yer denetlendi. 2 bin 297 kişini sorgulandığı denetimlerde, 4 işyerine ruhsat bulundurmamaktan, 2 iş yerine nargile ile sunum yapmaktan, 2 iş yerine kapalı alanda sigara içirmekten ve 6 kişiye kapalı alanda sigara içmekten 744 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca 6 şahıs hakkında yoklama kaçağı nedeniyle işlem yapıldığı ve çeşitli suçlardan aranan 2 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.