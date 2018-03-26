Elazığ’da bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol güzergahlarında gümrük kaçağı sigara sevkiyatı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamada Elazığ-Diyarbakır yolu uygulama noktasında yapılan kontroller esnasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Arama sonucunda aracın bagaj bölümünde 194 karton içerisinde bin 940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Polis, kaçak sigara ile ilgili 1 şahsı gözaltına aldı.
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