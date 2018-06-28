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Elazığ'da çarpışan iki otomobilden biri uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 02:10 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da kafa kafaya çarpışan iki otomobilden biri savrularak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Elazığ'da çarpışan iki otomobilden biri uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da kafa kafaya çarpışan iki otomobilden biri savrularak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Her iki araçta bulunan toplam 4 kişi yaralandı.
Elazığ merkez Zafran Mahallesi Kuzey İmar Yolu'nda, sürücüleri belirlenemeyen 23 BM 615 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 23 BR 416 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından savrulan otomobillerden biri yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Elazığ'da çarpışan iki otomobilden biri uçuruma yuvarlandı: 4 yaralıElazığ'da çarpışan iki otomobilden biri uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

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