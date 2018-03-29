Elazığ’da çatı yangını

Elazığ’da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Şehit İdris Doğan caddesinde bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıdan dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yangına müdahale etti.
Yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altındı alındı.
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