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Elazığ'da cep telefonuna gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 17:45 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, jandarmanın, şüpheli davranışlarda bulunan bir kişinin üzerinde yaptığı aramada, cep telefonuna gizlenmiş 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Elazığ'da cep telefonuna gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, jandarmanın, şüpheli davranışlarda bulunan bir kişinin üzerinde yaptığı aramada, cep telefonuna gizlenmiş 2 gram metamfetamin ele geçirildi.
Harput Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, Harput Mahallesi'nde güvenlik kamerası takibine takılan ve şüpheli davranışlarda bulunan 2 kişi tespit etti. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, kimlik kontrollerinin ardından yapılan aramada cep telefonuna gizlenmiş 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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