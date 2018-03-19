Elazığ'da cep telefonuna gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, jandarmanın, şüpheli davranışlarda bulunan bir kişinin üzerinde yaptığı aramada, cep telefonuna gizlenmiş 2 gram metamfetamin ele geçirildi.
Harput Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, Harput Mahallesi'nde güvenlik kamerası takibine takılan ve şüpheli davranışlarda bulunan 2 kişi tespit etti. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, kimlik kontrollerinin ardından yapılan aramada cep telefonuna gizlenmiş 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
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