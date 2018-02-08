Elazığ’da çocuk ve gençlerin korunması için denetim

Elazığ’da çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması" kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı uygulamada 235 okul çevresinde, 105 okul servisi ile araç sürücüsü, 210 özel araçta, 405 park, bahçe, umuma açık yerlerde denetim yapılarak bin 200 kişi sorgulandı.

Denetimlerde, 1 adet av tüfeği ele geçirilen şahsa 572 TL, 1 iş yerine 4733 sayılı kanuna muhalefetten 10 bin 515 TL ve 7 araç sürücüsüne de 12 bin 102 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Öteyandan 2 şüpheli ise uyuşturucu ve kaçakçılık suçundan gözaltına alındığı bildirildi.