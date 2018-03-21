Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Elazığ’da terör örgütü DEAŞ’e yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü DAEŞ’e yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada, 2 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmada ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.