Elazığ’da FETÖ operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kamu görevinden ihraç edilen veya açıkta olan emniyet mensuplarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, belirlenen 8 şüpheli Elazığ merkezli Balıkesir, Isparta, Ankara, Adıyaman ve Malatya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.