Elazığ’da FETÖ’den bir şüpheli tutuklandı

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çalışma yaptı. Yapılan çalışmada örgütün gizli haberleşme ağı ‘ByLock’u kullandığı ileri sürülen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 4 şüphelinden biri tutuklanırken 3’ü adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
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