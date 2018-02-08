HABER

Elazığ’da FETÖ’den bir şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 09:25 | Son Güncelleme

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çalışma yaptı.

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çalışma yaptı. Yapılan çalışmada örgütün gizli haberleşme ağı ‘ByLock’u kullandığı ileri sürülen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 4 şüphelinden biri tutuklanırken 3’ü adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Evli Kaymakam eski sevgilisini ormana götürüp dehşeti yaşattı

Evli Kaymakam eski sevgilisini ormana götürüp dehşeti yaşattı

Ankara'yı hareketlendirecek 'Afrin öncesi-Afrin sonrası' anketi! Abdulkadir Selvi yazdı

Ankara'yı hareketlendirecek 'Afrin öncesi-Afrin sonrası' anketi! Abdulkadir Selvi yazdı

RTÜK Çukur dizisi için harekete geçti!

RTÜK Çukur dizisi için harekete geçti!

Gece yarısı sıcak gelişme: Esad PYD'yi ABD Esad'ı vurdu!

Gece yarısı sıcak gelişme: Esad PYD'yi ABD Esad'ı vurdu!

İlker Başbuğ'dan Afrin Operasyonu açıklaması

İlker Başbuğ'dan Afrin Operasyonu açıklaması

Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor

Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kapatılan üniversitenin FETÖ firarisi eski dekanı yakalandı

Kapatılan üniversitenin FETÖ firarisi eski dekanı yakalandı

Kamyonet takla attı : 2 yaralı

Kamyonet takla attı : 2 yaralı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarına 6 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarına 6 gözaltı

Elektrik arızasına giden ekibin aracının üzerine çığ düştü

Elektrik arızasına giden ekibin aracının üzerine çığ düştü

Üç ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi hakkında işlem yapıldı

Üç ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi hakkında işlem yapıldı

Midyat’ta trafik kazası: 1 yaralı

Midyat’ta trafik kazası: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.