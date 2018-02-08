Elazığ’da FETÖ’den bir şüpheli tutuklandı

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çalışma yaptı. Yapılan çalışmada örgütün gizli haberleşme ağı ‘ByLock’u kullandığı ileri sürülen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 4 şüphelinden biri tutuklanırken 3’ü adli kontrol şartı ile serbest kaldı.