Elazığ'da geçen yıl meydana gelen kazalar

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) Elazığ'da 2017 yılında meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.Geçen yıl kent merkezinde, çeşitli tarihlerde ve farklı noktalarda meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE) kameralarına yansıdı. Emniyet müdürlüğü, ayrı zaman ve noktalarda meydana gelen ilginç trafik kazalarından oluşan 27 kaza görüntüsünü medya kuruluşlarıyla paylaştı.
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