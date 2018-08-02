Elazığ'da gurbetçi aile kaza yaptı: 1'i ağır, 4 yaralı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- HOLLANDA'dan tatil için Elazığ'a gelen gurbetçi ailenin minibüsü, otomobille çarpıştı. Kazada, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Karşıyaka Mahallesi Cahit Dalokay Caddesi'nde meydana geldi. Tatil için Hollanda'dan memleketleri Elazığ'a gelen gurbetçi ailenin içinde bulunduğu 8VVZ52 plakalı minibüs ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 HR 619 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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