HABER

Elazığ'da hafif ticari araç 150 metrelik uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 09:42 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da, hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza bugün öğlen saatlerinde Sivrice ilçesi Hazarbaba dağ yolunda meydana geldi. Virajlı dağ yolunda seyir halinde olan 23 BA 693 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün aracın kontrolunu yitirmesi sonucu 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Taklalar atarak yuvarlanıp demir yığını haline döneşen araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar vatandaşlarınde destek verdiği kurtarma ekiplerinin çabasıyla uçurumdan çıkartıldı. Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu diğerlerinin ise mucize eseri kazayı atlattıkları belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERBu uygulamalara dikkat edin! Telefonunuzu yiyip bitiriyor...Bu uygulamalara dikkat edin! Telefonunuzu yiyip bitiriyor...
Motosikletle gezen 3 çocuk kazada yaralandıMotosikletle gezen 3 çocuk kazada yaralandı
Bursa'da bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldıBursa'da bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Duş almak isterken küvete sıkıştı!

Duş almak isterken küvete sıkıştı!

Batman'da asansör sapığı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı

Batman'da asansör sapığı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı

Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!

Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!

Balıkesir'de oğlunu boğarak öldüren baba cinayet sonrası pavyonda arkadaşlarıyla eğlenmiş!

Balıkesir'de oğlunu boğarak öldüren baba cinayet sonrası pavyonda arkadaşlarıyla eğlenmiş!

Gümühane'de dehşet! Annesini döve döve öldürdü!

Gümühane'de dehşet! Annesini döve döve öldürdü!

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.