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Elazığ’da hastane inşaatında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 02:31 | Son Güncelleme

Elazığ’da yapımı devam eden şehir hastanesi inşaatında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Yangın, Doğukent Mahallesi’nde bulunan ve yapımı devam eden bin 38 yataklı şehir hastanesinde meydana geldi.

Elazığ’da hastane inşaatında yangın

Elazığ’da yapımı devam eden şehir hastanesi inşaatında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Doğukent Mahallesi’nde bulunan ve yapımı devam eden bin 38 yataklı şehir hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı inşaatta yangın çıktı. Çalışanların fark ederek haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye tarafından kısa sürede söndürülen yangında, maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ’da hastane inşaatında yangın

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