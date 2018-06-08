Elazığ'da HDP'li başkanların da aralarında olduğu 25 kişiye gözaltı

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ'da, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında HDP'nin Arıcak ve Kovancılar ilçe başkanlarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 'terör örgütüne yardım yataklık', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'sosyal medya paylaşımları ile propaganda yapmak' suçlarını kapsayan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce bugün sabah saatlerinde Elazığ merkez ve ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında HDP'nin Arıcak ve Kovancılar ilçe başkanlarının da bulunduğu toplam 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.
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