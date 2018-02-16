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Elazığ’da "Huzur 23" Uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 00:05 | Son Güncelleme

Elazığ’da eş zamanlı yapılan asayiş uygulamasında 2 bin 175 şahıs sorgulanırken kayıp olarak arandığı tespit edilen 1 şahıs bulundu, 1 tanede ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, önleyici tedbirler dahilinde suç işlenmesinin önlenmesi ve kentin asayişini sağlanması amacıyla “Huzur 23" Asayiş Uygulaması yaptı.

Elazığ’da eş zamanlı yapılan asayiş uygulamasında 2 bin 175 şahıs sorgulanırken kayıp olarak arandığı tespit edilen 1 şahıs bulundu, 1 tanede ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, önleyici tedbirler dahilinde suç işlenmesinin önlenmesi ve kentin asayişini sağlanması amacıyla “Huzur 23" Asayiş Uygulaması yaptı. Çok sayıda polisin katıldığı uygulamada umuma açık istirahat ve eğlence yerleri eş zamanlı denetlendi, kentin giriş çıkışlarında ise araçlar kontrol edildi. Uygulama dahilinde 113 umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile 8 park ve bahçede toplam 2 bin 175 şahıs ve 130 araç sorgulandı. Sorgulamalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, kayıp olarak arandığı tespit edilen 1 şahıs da bulundu. Ayrıca bir şahsa kimlik bulundurmamaktan 124 TL idari para cezası uygulanırken, bir motosiklet sürücüsüne de 216 TL Trafik cezası kesildi.
İş yerlerine yönelik olarak yapılan denetimlerde ise, 4 iş yerine ruhsatsız olarak faaliyet göstermekten, 2 işyerine kapalı alanda sigara içirtmekten işlem yapıldığı bildirildi.

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