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Elazığ’da huzur uygulaması: 3 şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 11:28 | Son Güncelleme

Elazığ’da polisi tarafından yapılan huzur uygulamasında 2 bin 820 şahıs sorgulanırken aranan 3 kişi yakalandı.Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Elazığ’da huzur uygulaması: 3 şüpheli yakalandı

Elazığ’da polisi tarafından yapılan huzur uygulamasında 2 bin 820 şahıs sorgulanırken aranan 3 kişi yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ve ilçelerinde cadde, sokak, otogar, tren garı, havalimanı, park ve bahçeler ile umama açık işyerlerinde toplam 2 bin 820 şahıs sorgulandı. Sorgulamalarda çeşitli konulardan aranma kaydı olduğu tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Uygulamada yarıcı 6136 sayılı silahlı kanuna muhalefetten 3, Pasaport Kanununa muhalefetten 1, kimlik taşımamaktan 1 ve kapalı alanda sigara içmekten 1 kişiye idari para cezası uygulandığı bildirildi.
İş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde ise, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 2, kimlik bildirimsiz işçi çalıştırmaktan 4 ve kapalı alanda sigara içirtmekten 1 olmak üzere toplam 7 iş yerine idari işlem yapıldı.
Ayrıca 160 aracın sorgulandığı uygulamada tescil belgesi olmadan trafiğe çıktığı tespit edilen 1 motosiklet trafikten men edilirken 1 sürücüye de sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan 2 bin 553 TL trafik cezası uygulandı.

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