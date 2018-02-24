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Elazığ’da iki araç çarpıştı : 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 14:50 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Elazığ - Malatya Karayolu Misland Kavşağında meydana geldi.

Elazığ’da iki araç çarpıştı : 4 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ - Malatya Karayolu Misland Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Ö. idaresindeki 34 RP 7476 plakalı otomobil ile 23 BK 868 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ’da iki araç çarpıştı : 4 yaralı

Elazığ’da iki araç çarpıştı : 4 yaralı

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