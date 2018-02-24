Elazığ’da iki araç çarpıştı : 4 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ - Malatya Karayolu Misland Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Ö. idaresindeki 34 RP 7476 plakalı otomobil ile 23 BK 868 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.