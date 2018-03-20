Elazığ’da infaz koruma memuru, görev yaptığı cezaevinde intihar etti

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, R Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memuru Musa Keskin (34), intihar etti.
Olay, dün akşam Elazığ'da bulunan R Tipi İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Keskin'in arkadaşları, akşam saatlerinde uzun süredir ortalıkta gözükmediğini fark ettikleri arkadaşlarını inşaat borusuna asılı halde buldu. İntihar ettiği öğrenilen Keskin'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Bingöl nüfusuna kayıtlı, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Musa Keskin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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