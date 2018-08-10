Elazığ'da inşaatın 4'üncü katından düşen işçi öldü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da Yusuf Çiğ (48), çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşerek yaşamını yitirdi.
Merkez Doğukent Mahallesi Ahmed Yesevi Caddesi'ndeki inşaatta çalışan Yusuf Çiğ, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini yitirerek 4'üncü kattan düştü. İnşaatta çalışan diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralan Yusuf Çiğ, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yusuf Çiğ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı
Yasak aşk cinayetinde 'pes' dedirten savunma!
Eski Emniyet Müdürü'nden çarpıcı itiraf: Fetullah Gülen'le anılmaktan gurur duyarım
İran'dan Erdoğan'a: ABD'yi pişman etmeye kararlıyız
İYİ Parti işbirliği teklif etti! Ankara'da flaş ekonomi adımı
Son dakika! CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu
İşte Türkiye'nin en karanlık noktası
Din adamı kadın oldu! O artık kendi ülkesinin güzellerinden biri
Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor
Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi
Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! İşte Note 9'un özellikleri ve fiyatı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum