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Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki kız bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 18:23 | Son Güncelleme

 ELAZIĞ'ın Maden ilçesine bağlı Yoncapınar köyünde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz, jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucu bulundu.

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki kız bulundu

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'ın Maden ilçesine bağlı Yoncapınar köyünde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz, jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucu bulundu.
Miray Ece Yılmaz, bugün öğle saatlerinde evlerinin önünde oyun oynarken kayboldu. Kızlarının koybolduğunu fark eden aile olayı Jandarma ekiplerine bildirdi. Maden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yoncapınar Köyünde yaptıkları 4 saatlik arama çalışmaları sonunda, Miray Ece Yılmaz'ı köyün dışında bulunan dere yatağında bularak, ailesine teslim etti. Miray'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Yılmaz ailesi jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

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Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki kız bulundu

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