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Elazığ'da lastik deposunda yangın

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 20:15 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da  kullanılmayan araç lastiklerinin bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin lmüdahalesiyle söndürüldü.

Elazığ'da lastik deposunda yangın

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da kullanılmayan araç lastiklerinin bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin lmüdahalesiyle söndürüldü.
Yangın saat 18.00 da Elazığ Merkez Doğukent mahallesinde meydana geldi. Kullanılmayan araç lastiklerinin bulunduğu boş bir alanda, nedeni henüz bilinmeyen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yangın, iş makineleri ve itfaiye araçlarının yaklaşık 40 dakika süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Tamamen söndürülen yangının neden çıktığı konusunda başlatılan soruşturma devam ediyor.

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