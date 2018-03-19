HABER

Elazığ'da mağarada esrar içenlere operasyon: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 13:05 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da bir mağaraya operasyon düzenleyen jandarma, esrar kullanan 10 kişiyi yakaladı.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da bir mağaraya operasyon düzenleyen jandarma, esrar kullanan 10 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerinin baskını, saniye saniye görüntülendi. Merkez Harput Mahallesi Dabakhane mevkiinde bulunan bir mağarada şüphelileri gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. Güvenlik kamerasında şüphelileri tespit eden jandarma ekipleri, mağaraya operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerini görünce kaçmaya çalışan şüpheliler, kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Mağarada esrar içtikleri belirlenen 10 kişinin üzerinde ayrıca 4 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AK Parti ve MHP ittifakıyla ilgili olay açıklamaAK Parti ve MHP ittifakıyla ilgili olay açıklama
Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurduAfrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu
Batı'dan Rusya'ya karşı ortak bildiri!Batı'dan Rusya'ya karşı ortak bildiri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı

Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı

İlginç olay! Bir anda titremeye başladı ve...

İlginç olay! Bir anda titremeye başladı ve...

Aydın'da rüzgar bir konteyner evi uçurdu!

Aydın'da rüzgar bir konteyner evi uçurdu!

Başkent’te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.