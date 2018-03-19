Elazığ'da mağarada esrar içenlere operasyon: 10 gözaltı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da bir mağaraya operasyon düzenleyen jandarma, esrar kullanan 10 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerinin baskını, saniye saniye görüntülendi. Merkez Harput Mahallesi Dabakhane mevkiinde bulunan bir mağarada şüphelileri gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. Güvenlik kamerasında şüphelileri tespit eden jandarma ekipleri, mağaraya operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerini görünce kaçmaya çalışan şüpheliler, kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Mağarada esrar içtikleri belirlenen 10 kişinin üzerinde ayrıca 4 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.