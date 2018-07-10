HABER

Elazığ'da medyumla eşini dövüp, ziynet eşyalarını çalarak kaçan kişi Bursa'da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 13:58 | Son Güncelleme

 - ELAZIĞ'da, önceki gün, beraberindeki 1 kişiyle medyumluk yapan Hasan Öztürk ve eşini dövüp, evlerinde bulunan altınlar ile ziynet eşyalarını çaldıktan sonra kaçan S.Ş.

Elazığ'da medyumla eşini dövüp, ziynet eşyalarını çalarak kaçan kişi Bursa'da yakalandı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA) - ELAZIĞ'da, önceki gün, beraberindeki 1 kişiyle medyumluk yapan Hasan Öztürk ve eşini dövüp, evlerinde bulunan altınlar ile ziynet eşyalarını çaldıktan sonra kaçan S.Ş. (38), Bursa'nın Karacabey ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı. S.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Diğer şüpheli, olay günü suçüstü yakalanıp, gözaltına alınmıştı.
Olay, 8 Temmuz Pazar günü saat 22.30 sıralarında, merkez Mustafa Paşa Mahallesi Fikret Sokak'ta meydana geldi. Medyumluk yapan Hasan Öztürk'ün (60) evine gelen 2 kişi, "Eşimizle aramız bozuk. Sizi önerdiler, bize yardım edin" diyerek, yardım istedi. Bu bahaneyle evde yaklaşık 5 dakika oturan şüpheliler, daha sonra Öztürk ile medyumluk yaptığı iş yerine geçti. Burada Hasan Öztürk'ü dövüp, ellerini ve ayaklarını bağlayan şüpheliler, anahtarı da elinden alarak, eve döndü. Anahtarla kapıyı açarak, eve geldiklerinde medyumun eşi Fatma Öztürk'ü de döven şüpheliler, odaları kontrol edip, para ve ziynet eşyası aramaya başladı. Bu sırada Hasan Öztürk, bağlı olduğu iplerden kurtularak, mahalle sakinlerinden yardım istemeye gitti. Mahallenin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Hasan Öztürk'ün damadıyla birlikte eve geçti. Fatma Öztürk'ün "Beni öldürüyorlar, yetişin" diye bağırdığını duyan ekipler, eve girdiğinde şüphelilerden birini yakalayıp, gözaltına aldı. Diğer şüpheli ise evde bulunan 15 bin lira değerindeki altın ile ziynet eşyasını alıp, kaçtı.
'YARIM SAAT DARBETTİLER'
Şüphelilerin dövdüğü Fatma Öztürk'ün yaralandığını gören polisler, sağlık ekibine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılmadan yaşadıklarını anlatan Öztürk, "Akşam saat 22.30 civarında eve geldiler. 5 dakika oturdular, sonra eşimle dükkana gittiler. Orada eşimin ağzını bantlıyorlar, ellerini bağlıyorlar ve tuvalete kilitliyorlar. Daha sonra eşimin anahtarını alıp, eve geldiler. 'Konuşma kadın, konuşursan seni öldüreceğiz' dediler. Daha sonra yarım saat kadar beni darbettiler. Sonra bileziğimi, boynumdaki zincirimi, küpemi, yüzüğümü ve 3 telefonumuzu alarak, kaçıp gittiler" dedi.
Dövüldüğü sırada cep telefonundan arandığını kaydeden Öztürk, "Hırsızlar şiddete devam ederken, o sırada telefonumdan beni aradılar yani telefon çaldı. Telefon sesini duyan bir şüpheli altınları, eşimin çantasını alarak, kaçtı. Kaçtıktan 5 dakika sonra damadım ve polisler eve geldi. İkinci şüpheli ise 'Seni öldüremedik ama öldürmek için gelmiştik. Öldürseydik daha memnun olacağız' dedi. Ben de 'Suçum ne?' dedim. 'Hiçbir suçun yok. Kocan insanlardan para sömürüyor' diye karşılık verdi. O sırada polisler yakaladı. Bir tanesi de kaçıp, gitmişti zaten" diye konuştu.
KİRALADIĞI ARAÇLA YOLDA DURDURULDU
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, isminin S.Ş. olduğu belirlendi. Bursa'da olduğu tespit edilen S.Ş., kiralık aracıyla seyir halindeyken, Karcabey ilçesinde polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramda ruhsatsız silah, 7 mermi, Elazığ'daki evde yakalanan diğer şüpheliye ait eşyalar ve gasbettiği ziynet eşyalarını bozdurarak, nakde çevirdiği tahmin edilen 13 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ş.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından 'nitelikli yağma', 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Elazığ'da medyumla eşini dövüp, ziynet eşyalarını çalarak kaçan kişi Bursa'da yakalandıElazığ'da medyumla eşini dövüp, ziynet eşyalarını çalarak kaçan kişi Bursa'da yakalandıElazığ'da medyumla eşini dövüp, ziynet eşyalarını çalarak kaçan kişi Bursa'da yakalandıElazığ'da medyumla eşini dövüp, ziynet eşyalarını çalarak kaçan kişi Bursa'da yakalandı

PARTNERBeren o ismi açıklamalıBeren o ismi açıklamalı
Sulama kanalına düşen aracın sürücüsü öldüSulama kanalına düşen aracın sürücüsü öldü
7 aylık evli Iraklı kadın intihar etti7 aylık evli Iraklı kadın intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meclis'e bir parti daha girdi!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Barcelona bombayı patlattı!

Barcelona bombayı patlattı!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

İlginizi Çekebilir

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Uşak'ta korkunç kaza! Kamyon kırmızı ışıkta araçları biçti: 2 ölü, 17 yaralı

Uşak'ta korkunç kaza! Kamyon kırmızı ışıkta araçları biçti: 2 ölü, 17 yaralı

Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu

Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Hastanede silahlı kavga: 1'i polis 8 yaralı

Hastanede silahlı kavga: 1'i polis 8 yaralı

‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı

‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.