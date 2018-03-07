Elazığ’da örgüt propagandasına 2 tutuklama

Elazığ’da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yapan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü PKK/KCK’nın sosyal medya üzerinden propagandasını yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 5 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Terör örgütü propagandası yapmak suçundan adliyeye sevk edilen şahıslardan 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3’ü adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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