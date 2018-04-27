Elazığ'da otomobil, elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı, yanında bulunan Nigar Ayar (39) yaşamını yitirdi.
Elazığ- Pertek Karayolu Gülmez mevkiinde seyir halinde bulunan 23 FY 162 plakalı otomobil, karşı yönden gelen elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Kazada, adı öğrenilemeyen elektrikli bisiklet sürücüsü ve yanında bulunan Nigar Ayar ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nigar Ayar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı, kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.
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