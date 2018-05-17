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Elazığ'da otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 13:46 | Son Güncelleme

 ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki 6 kişi yaralandı Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi.

Elazığ'da otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki 6 kişi yaralandı
Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Muş'tan Elazığ'a giden Recep Kandemir yönetimindeki 49 AD 012 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, 1'i çocuk, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzenine bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Elazığ'da otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

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