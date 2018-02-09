Elazığ’da otomobil soyan hırsızlara operasyon: 8 gözaltı

Elazığ’da 13 ayrı otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ’da farklı tarihlerde 13 ayrı otomobilden mazot, akü, teyp ve cep telefonu gibi malzemeler çalındı. Bunun üzerine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada, 8 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, çalınan 8 adet akü de ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Nitelikli Hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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