HABER

Elazığ’da otomobil soyan hırsızlara operasyon: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 09:37 | Son Güncelleme

Elazığ’da 13 ayrı otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Elazığ’da farklı tarihlerde 13 ayrı otomobilden mazot, akü, teyp ve cep telefonu gibi malzemeler çalındı.

Elazığ’da 13 ayrı otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ’da farklı tarihlerde 13 ayrı otomobilden mazot, akü, teyp ve cep telefonu gibi malzemeler çalındı. Bunun üzerine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada, 8 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, çalınan 8 adet akü de ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Nitelikli Hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da son dakika gelişme! Kamuda çok sayıda bürokrat görevinden alındı

Ankara'da son dakika gelişme! Kamuda çok sayıda bürokrat görevinden alındı

Afrin’de son gelişme: Cep’ler tek tek birleşiyor

Afrin’de son gelişme: Cep’ler tek tek birleşiyor

Survivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkatleri çekiyor!

Survivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkatleri çekiyor!

Pembe Kayalıklar’da jandarma nöbet tutuyor

Pembe Kayalıklar’da jandarma nöbet tutuyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: 18 yaş şartı kalkıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: 18 yaş şartı kalkıyor

WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek

WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurşunlanan sürücü kaçarken kaza yaptı

Kurşunlanan sürücü kaçarken kaza yaptı

HDP Grup Başkan vekili Yıldırım’a verilen 1 yıl 2 ay hapis cezası onandı

HDP Grup Başkan vekili Yıldırım’a verilen 1 yıl 2 ay hapis cezası onandı

Polisten kaçtı, yakalanınca 'Ne oldu' diye sordu

Polisten kaçtı, yakalanınca 'Ne oldu' diye sordu

Seyir halindeki otomobili kurşunladılar: 1 yaralı

Seyir halindeki otomobili kurşunladılar: 1 yaralı

Eski dekan FETÖ'den tutuklandı

Eski dekan FETÖ'den tutuklandı

Kaçak sigaralar için yatağının altına gizli geçit yapmış

Kaçak sigaralar için yatağının altına gizli geçit yapmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.