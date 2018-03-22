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Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 10:32 | Son Güncelleme

Elazığ’da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yapan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışma yaptı.

Elazığ’da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yapan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışma yaptı. Polis, PKK/KCK’nın sosyal medyadan propagandasını yapan 13 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen şüphelilere yönelik Elazığ il merkezi, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyette ifadesi tamamlanan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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