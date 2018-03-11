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Elazığ’da ruhsatsız silah operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 15:00 | Son Güncelleme

Elazığ’da polis, ruhsatsız silah ticareti ile ilgili yaptığı operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah getiren ve satan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Elazığ’da polis, ruhsatsız silah ticareti ile ilgili yaptığı operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah getiren ve satan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 2 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 3 adet şarjör ile 17 adet fişek ele geçirildi. Dosyayı derinleştiren polis, silah ticareti ile ilgili 9 şüpheliyi tespit etti. Bunun üzerine il merkezinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapılarak, 9 kişi yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, tabancalara ait 168 adet fişek, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet kasatura ele geçirildiği öğrenildi.
Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

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