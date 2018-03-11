Elazığ’da ruhsatsız silah operasyonu: 9 gözaltı

Elazığ’da polis, ruhsatsız silah ticareti ile ilgili yaptığı operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah getiren ve satan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 2 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 3 adet şarjör ile 17 adet fişek ele geçirildi. Dosyayı derinleştiren polis, silah ticareti ile ilgili 9 şüpheliyi tespit etti. Bunun üzerine il merkezinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapılarak, 9 kişi yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, tabancalara ait 168 adet fişek, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet kasatura ele geçirildiği öğrenildi.
Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.
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