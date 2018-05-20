HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Elazığ'da sağanak yağmur yol kapattı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 20:17 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi, sel suları nedeniyle Malatya caddesi ulaşıma kapandı.

Elazığ'da sağanak yağmur yol kapattı

Erkan BAY/ELAZIĞ (DHA)- ELAZIĞ'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi, sel suları nedeniyle Malatya caddesi ulaşıma kapandı.
Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Ani bastıran sağanak yağmur, kent merkezindeki bir çok cadde ve sokakta sele dönüşürken, Malatya caddesinin de trafiğe kapanmasına neden oldu. Yolda sele yakalanan araçlar, zor anlar yaşadı. Elazığ Belediyesi'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle karayolunda ulaşım normale döndü.

FOTOĞRAFLI

Elazığ'da sağanak yağmur yol kapattıElazığ'da sağanak yağmur yol kapattıElazığ'da sağanak yağmur yol kapattıElazığ'da sağanak yağmur yol kapattı

PARTNERUzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı? Uzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı?
Limon hırsızlarını kovalayan motosikletli polisler kaza yaptı: 2 yaralıLimon hırsızlarını kovalayan motosikletli polisler kaza yaptı: 2 yaralı
Hareket halindeki otomobilde yılan paniğiHareket halindeki otomobilde yılan paniği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Atay, HDP’den aday mı oldu?

Barış Atay, HDP’den aday mı oldu?

24 Haziran'daki seçimlerde hangi ittifak ve parti kaçıncı sırada yer alacak?

24 Haziran'daki seçimlerde hangi ittifak ve parti kaçıncı sırada yer alacak?

Altan Tan'la ilgili yeni gelişme! HDP'den istifa mı ediyor?

Altan Tan'la ilgili yeni gelişme! HDP'den istifa mı ediyor?

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Nihat Hatipoğlu'na sorular: Bayanlardan hoşlanıyorum, ne yapayım

Nihat Hatipoğlu'na sorular: Bayanlardan hoşlanıyorum, ne yapayım

Erdoğan, Bosna Hersek'te müjdeleri sıraladı

Erdoğan, Bosna Hersek'te müjdeleri sıraladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü

Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü

Camide uyurken hayatının şokunu yaşadı

Camide uyurken hayatının şokunu yaşadı

Taksim'de köpekle çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı

Taksim'de köpekle çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı

Eşcinsel sevgilisine cesaret hapı verip öldürttü

Eşcinsel sevgilisine cesaret hapı verip öldürttü

Kahramanmaraş'ta feci kaza! 3 genç kız hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta feci kaza! 3 genç kız hayatını kaybetti

Zonguldak'ta hamile eşinin yanında tekme tokat dövdüler!

Zonguldak'ta hamile eşinin yanında tekme tokat dövdüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.