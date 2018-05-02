Elazığ'da sel: 25 küçükbaş telef oldu

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın merkeze bağlı Hıdırbaba köyünde, şiddetli yağmur sonrası oluşan selde, suyla dolan ahırdaki 25 küçükbaş telef oldu. Kentte saat 14.00 sıralarında başlayan aşırı yağmur, merkeze bağlı Hıdırbaba köyünde sele neden oldu. Meydana gelen sel nedeniyle Hıdırbaba köyünde bulunan bir ahırı su bastı. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, ahırda bulunan 65 küçükbaşı kurtarırken, 25 küçükbaş telef oldu. AFAD ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ederken, sel sularının da kısmen çekildiği öğrenildi.
Erzurum'da muhtar dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!
Canlı yayında şoke eden anlar! Bir anda soyunmaya başladı
Son dakika! Çiftlik Bank’ın beyni Türkiye’ye getirildi
Samsun'da tramvayda yolculuk eden gençten alkışlanacak hareket!
Kırmızı listedeki terörist böyle yakalandı! İşte o görüntüler
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
AA, ABD'de böyle görüntüledi!
Bakan Faruk Çelik’i ele geçirme planı ortaya çıktı!
Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare!
Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan’dan grev çağrısı
Hindistan'da yılan tarafından sokulan kadını doktora götürmek yerine hayvan dışkısına gömdüler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum