Elazığ’da silahla yaralama

Elazığ’da bir kişi husumetlisini silahla 2 yerinden vurarak yaraladı.
Olay,Üniversite Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. (34) husumetli olduğu Celal U. (29) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö., husumetlisini silahla bacağından ve göğsünden vurdu.
Şüpheli olay yerinden kaçarken yaralanan Celal U. ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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