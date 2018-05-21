Elazığ'da silahlı saldırı: 3 yaralı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ’da kimliği belirsiz bir kişi tarafından otomobilden açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Nailbey Mahallesi, General Abdullah Alpdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil caddede ilerlerken, iddiaya göre araçta bulunanlar kaldırımda yürüyen ve aralarında daha önceden husumet bulunan 3 kişiyi farketti. Otomobildekilerin açtığı ateş sonucu yaya olarak yürüyen 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla kentteki hastanelere kaldırdı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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