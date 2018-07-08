Elazığ’da sünnet arabası kaza yaptı: 3’ü çocuk, 6 yaralı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da sünnet arabası, önce para almak için yola fırlayan çocuğa çarptı, ardından da karşı yönden hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Elazığ-Diyarbakır karayolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Sünnet olan çocuğun içerisinde bulunduğu, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 23 TD 946 plakalı otomobil, para almak için yola fırlayan çocuğa çarptı. Kaza sırasında aniden direksiyon kıran sürücü, karşı yönden gelen Erkan Ercan yönetimindeki 23 BV 978 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilin çarptığı çocuk ile araçlarda bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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